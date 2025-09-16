العميد بوردستان: لیکون الشعب الإيراني واثقا بالقوات المسلحة ويعلم اننا على اهبة الاستعداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد "أحمد رضا بوردستان"، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مقابلة، في إشارة إلى حرب الاثني عشر يومًا: "على الشعب الإيراني أن يعلم أن القوات المسلحة صمدت في وجه العالم المتغطرس رغم الحصار الذي دام 46 عامًا، وأجبرت القوى المتغطرسة الأمريكية والعبرية والغربية على الاستسلام".

وأضاف العميد بوردستان: "خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يومًا، رفع المسؤولون العسكريون والسياسيون للعدو أيديهم في إشارة استسلام، وطالبوا بوقف إطلاق النار، مما يدل على قوة وصلابة القوات المسلحة الإيرانية".

واصل رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش حديثه للشعب الإيراني قائلاً: كونوا على ثقة بأن العدو سيواجه رداً ساحقاً ومؤسفاً إذا ما أقدم على أي خطوة.

وأضاف: "خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت اثني عشر يوماً، واجهنا العدو بالصواريخ بشكل رئيسي، ولكن في الحرب المقبلة، إذا لزم الأمر، سنواجه العدو في مناطق أخرى، ونُظهر للعالم قوة جنود الإمام الخامنئي (حفظه الله)".

واختتم رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش حديثه بالقول: "كجندي أطلب من الشعب الإيراني التحلي بالصبر والهدوء، وأن يعلم أن أبناءه وإخوانه في الجيش لديهم الاستعدادات اللازمة".

