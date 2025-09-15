رئيس أركان الجيش الصهيوني يعترف: هزيمة حماس مستحيلة حتى مع احتلال غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفادت القناة 12 التابعة للكيان الإسرائيلي أن زامير أدلى بتصريحات في اجتماعات مغلقة مع مسؤولين سياسيين، وصفها محللون بأنها محاولة لمواءمة التوقعات بين المستويين السياسي والعسكري.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال: نحن ملتزمون بأهداف الحرب التي حددها مجلس الوزراء، لكن يجب أن نكون واقعيين؛ فحتى بعد تنفيذ عملية احتلال مدينة غزة، لن تُهزم حماس عسكريًا أو سياسيًا.

كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، أن جميع القادة السياسيين للكيان يدركون أن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة قد يؤدي إلى مقتل أسرى.

في 3 سبتمبر، شنّ الجيش الصهيوني هجومًا أُطلق عليه اسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، مما أثار انتقادات واحتجاجات داخل الكيان الإسرائيلي وأثار مخاوف بشأن حياة الأسرى والجنود الإسرائيليين.

وقد قوبل هذا الإجراء الذي اتخذه الكيان الصهيوني بموجة من الإدانة من قبل الشخصيات والسياسيين والدول والمؤسسات الدولية.

