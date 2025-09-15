مقتل 31 إرهابياً في باكستان خلال عمليات أمنية

أفادت وكالة مهر للأنباء عن العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أنّ عمليتين استخباريتين عسكريتين في إقليم خيبربختونخوا أسفرتا عن خسائر كبيرة بين عناصر الجماعة، حيث دمرت القوات الأمنية مخابئ الإرهابيين في منطقتي لاكي مروت وبنو، ما أدى إلى القضاء على 31 منهم.

وأكد الجيش الباكستاني أنّ العمليات مستمرة للقضاء على التهديدات الإرهابية ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمنية، في ظل تزايد موجة الاعتداءات، خاصة في المناطق الحدودية مع أفغانستان، حيث قتل 19 عسكرياً باكستانياً خلال الأيام القليلة الماضية.

واتهم البيان الصادر عن الجيش باكستان بدعم أجهزة استخبارات هندية للعناصر الإرهابية، لا سيما على طول الحدود المشتركة مع أفغانستان، مشيراً إلى أنّ هناك أدلة ومعلومات دقيقة عن تورط مواطنين أفغان في الهجمات الأخيرة واستخدام الإرهابيين لأراضي أفغانستان لتنفيذ هجماتهم على باكستان.

وختم الجيش الباكستاني بيانه بالتعبير عن قلق بالغ من استمرار الهجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، مطالباً حكومة كابل المؤقتة بالقيام بمسؤولياتها ومنع استخدام الأراضي الأفغانية كمنصة للهجمات الإرهابية ضد باكستان.

/انتهى/