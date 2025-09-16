العميد نصير زاده: النظام أحادي القطب مؤامرة على العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، في حفل افتتاح المعرض الدولي السابع لكتب السلام والدفاع، مشيرًا إلى نظريات مختلفة حول إنشاء نظام جديد في العالم، قائلاً: "طُرحت نظريات متعددة الأقطاب، أحادية القطب، متعددة الأقطاب-أحادية القطب من أجل تشكيل نظام جديد؛ لكن ما تسبب في العديد من الحروب في العالم على مدى الثلاثين عامًا الماضية مستمد من نظرية إنشاء عالم أحادي القطب التي تمارس الضغط على جانب واحد من العالم؛ لكن الأطراف الأخرى تقاومها".

واعتبر النظام أحادي القطب مؤامرة ضد العالم، وقال: هذا النظام ليس نظامًا لإرساء النظم، بل نظامًا للمؤامرة، والعالم لن يقبل بهذه القضية؛ ولن يكون مقبولًا حتى بالنسبة للدول التي تُظهر حسن النية، أو تعمل باسم الحليف، أو باسم السلام العالمي.

وأوضح العميد نصير زاده: إن الدول التي تسعى إلى نظام أحادي القطبية لها خلفية أيديولوجية وتعتبر نفسها كائنات متفوقة؛ مثل الكيان الصهيوني الذي يدّعي أننا كائنات متفوقة وأن البشر الآخرين خُلقوا لخدمتنا.

وناقش وزير الدفاع تعريف الكيان الصهيوني سيئ السمعة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قائلاً: يقول هذا النظام في تعريفه "نحن البشر الوحيدون، وأن الطفل الفلسطيني الذي يُقتل في الحرب ليس إنسانًا له حقوق"، ويعتقد أن الفظائع التي يرتكبها في أماكن أخرى سببها قوله "إنهم ليسوا بشرًا وهذه الحقوق حقوقنا"، ويعتقد أن "الله قد حدد هذه الحقوق لنا فقط". بهذه الأفكار، لا يمكن إقامة نظام عالمي.

وأشار إلى أن إطلاق حرب جمركية اقتصادية يعد أحد الخيارات المهمة للنظام المهيمن والأحادي القطب لتحقيق أهدافه، وقال: "إن الاعتقاد الخاطئ بأنهم بشن مثل هذه الحروب سيخضعون الدول لسيطرتهم حتى يتمكنوا من نهب كل مواردها، هو اعتقاد خاطئ، والعالم لن يقبل بذلك".

/انتهى/