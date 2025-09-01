  1. إيران
وزير الدفاع: قمة شنغهاي فرصة لمواجهة الأحادية الغربية

قال العميد عزيز نصيرزاده إن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تتعاون فيما بينها في المجالين الاقتصادي والأمني من أجل تحقيق أمن المنطقة مشيراً إلى أن قمة شنغهاي فرصة لمواجهة الأحادية الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، العميد عزيز نصيرزاده، صرّح في مقابلة على هامش قمة قادة منظمة شنغهاي، بأن "العالم يواجه اليوم الأحادية والتوسع المفرط من جانب الغرب".

وأضاف أن "منظمات مثل شنغهاي وبريكس يمكن أن تكون بدائل مناسبة في مواجهة الأحادية، وتشكيل تحالفات واصطفافات جديدة في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها".

وأكد وزير الدفاع أن "الدول الأعضاء في هذه التحالفات يجب أن تتعاون فيما بينها، اقتصاديًا وأمنيًا، لإرساء أمن المنطقة، وفي الوقت نفسه تعزيز اقتصاداتها لمواجهة العقوبات".

وتابع نصيرزاده قائلًا: "لقد تأسست منظمة شنغهاي على هذا الأساس، وقد أثمرت حتى الآن نتائج إيجابية وملموسة".

