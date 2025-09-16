عدوان صهيوني على الحديدة والدفاعات الجوية تعلن التصدي

وأفادت وكالة معر للأنباء، انه اعلن اعلام الاحتلال عن شن غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: 12 غارة جوية استهدفت 3 أرصفة في ميناء الحديدة حتى الآن.

واكد وسائل الاعلام اليمنية ان 12 غارة لطائرات العدو الإسرائيلي استهدفت ميناء الحديدة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع: دفاعاتُنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدواناً على بلدنا.

واضاف العميد سريع: دفاعاتنا سببت حالة إرباك لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها.