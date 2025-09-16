  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٥:٢٣ م

عدوان صهيوني على الحديدة والدفاعات الجوية تعلن التصدي

شن العدوان الصهيوني 12 غارة جوية على ميناء الحديدة في اليمن.

وأفادت وكالة معر للأنباء، انه اعلن اعلام الاحتلال عن شن غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: 12 غارة جوية استهدفت 3 أرصفة في ميناء الحديدة حتى الآن.

واكد وسائل الاعلام اليمنية ان 12 غارة لطائرات العدو الإسرائيلي استهدفت ميناء الحديدة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع: دفاعاتُنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدواناً على بلدنا.

واضاف العميد سريع: دفاعاتنا سببت حالة إرباك لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها.

