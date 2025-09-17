https://ar.mehrnews.com/news/1962798/ ١٧/٠٩/٢٠٢٥، ٥:٢٧ م رمز الخبر 1962798 إيران الرياضة إيران الرياضة ١٧/٠٩/٢٠٢٥، ٥:٢٧ م فيديو..أول ميدالية لإيران في بطولة العالم للتزلج السريع فاز أمير مهدي ياحقي بالميدالية البرونزية في نهائي سباق 100 متر للناشئين في بطولة العالم للتزلج السريع. تحميل 2 MB رمز الخبر 1962798 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة ابطال إيران في الرياضة قائد الحرس الثوري في مازندران بعد فوز أميرحسين زارع: بطولتك لا تقل صلابة عن صواريخ سجيل وفتاح رئيس الجمهورية يهنئ منتخب المصارعة الحرة بتتويجه بطلاً للعالم سمات الميدالية البرونزية ايران التزلج السريع الناشئين
