١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٥:٢٧ م

فيديو..أول ميدالية لإيران في بطولة العالم للتزلج السريع

فاز أمير مهدي ياحقي بالميدالية البرونزية في نهائي سباق 100 متر للناشئين في بطولة العالم للتزلج السريع.

جواد ماستری فراهانی

