رئيس الجمهورية يهنئ منتخب المصارعة الحرة بتتويجه بطلاً للعالم

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ الرئيس نوّه بأنّ هذا اللقب، الذي تحقق بعد 12 عاماً وللمرة السادسة في تاريخ المصارعة الإيرانية، أعاد اسم إيران إلى قمة الرياضة العالمية، مضيفاً: "هذا الانتصار الباهر ثمرة الإيمان والعزيمة والجهد المتواصل، ودليل على أنّ أبناء هذا الوطن قادرون دائماً على رفع راية الجمهورية الإسلامية في أصعب ميادين المنافسة الدولية."

كما قدّم رئيس الجمهورية تهانيه الحارة إلى لاعبي المنتخب، الطواقم الفنية والإدارية، وأسر الأبطال، متمنياً لهم دوام الصحة والتوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات في المحافل الرياضية المقبلة.

