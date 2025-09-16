قائد الحرس الثوري في مازندران بعد فوز أميرحسين زارع: بطولتك لا تقل صلابة عن صواريخ سجيل وفتاح

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد موحد أنّ فوز زارع أضاف صفحة ذهبية جديدة إلى سجل إنجازات الرياضة الإيرانية ومازندران "أرض الأبطال"، لكنه شدد على أنّ ما ترك أثراً أعمق في وجدان الشعب الإيراني كان مشهد التحية العسكرية للعلم الإيراني وتقديم الميدالية لضحايا الحرب الـ12 يوماً المفروضة.

وجاء في البيان:

"التحية العسكرية التي أديتموها للعلم المقدس للجمهورية الإسلامية، كانت لحظة أسمى من الميدالية نفسها، وأثبتت أنّ الفروسية في إيران لا تقتصر على الفوز في الميادين الرياضية، بل تجسد الإيمان بالوطن والوفاء لدماء الشهداء. لقد كان انحناؤكم أمام العلم لا يقل صلابة عن صواريخ سجيل وفتاح، إذ مثّل رمزاً للمقاومة والكرامة الوطنية."

وأضاف القائد أنّ إهداء زارع ميداليته الذهبية لشهداء الحرب الأخيرة يعكس "الأصالة والشهامة المتجذّرة في ثقافة الرياضة الإيرانية"، مؤكداً أنّ "هذا السلوك النبيل يجسّد امتداد ثقافة التضحية والمقاومة، ويحوّل الرياضة إلى ساحة لترسيخ الهوية الوطنية".

وختم موحد رسالته بتقديم التهاني إلى زارع وعائلته ومُدربيه، وإلى الشعب الإيراني عموماً وأهالي مازندران على وجه الخصوص، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في المحافل الدولية المقبلة.

/انتهى/