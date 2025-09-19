ايرواني: إعادة فرض العقوبات غير قانونية.. ايران لن تستسلم للضغوط

وأفادت وكابة مهر للأنباء، انه أكد أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2231 يوم الجمعة، على التطبيق الصارم للقرار والاتفاق النووي، واصفًا أي محاولة لإعادة فرض العقوبات المرفوعة بأنها غير قانونية وانتهاك واضح للقانون الدولي.

وأكد إيرواني أن إيران نفذت التزاماتها بحسن نية، إلا أن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وعدم التزام الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بالتزاماتها، أضعفا الاتفاق.

وصف السفير الإيراني الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها إيران بأنها قانونية وشفافة، وتأتي ردًا على انتهاك التزامات الأطراف الأخرى، ووصف تحذير الترويكا الأخير في 28 أغسطس/آب 2025 بأنه باطل قانونيًا ومتحيز.

كما اعتبر هجمات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على منشآت نووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، وانتقد صمت بعض الدول وتبريرها لهذه الإجراءات.

وفي إشارة إلى التفاهم الأخير بين إيران والوكالة في 9 سبتمبر/أيلول بالقاهرة، أعرب السفير الإيراني عن أسفه لتجاهل الولايات المتحدة والترويكا لهذه الفرصة الدبلوماسية.

ورفض المزاعم الكاذبة بأن البرنامج النووي الإيراني يُشكل تهديدًا، مؤكدًا أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تمامًا.

ووصف إيرواني قرار مجلس الأمن الأخير بأنه متسرع وغير قانوني ويفتقر إلى الإجماع، وحمّل الولايات المتحدة والترويكا مسؤولية عواقبه.

أكد السفير الإيراني بحزم أن إيران ستدافع عن برنامجها النووي السلمي، ولن ترضخ للتهديدات، وستواصل الدبلوماسية وفق شروطها الخاصة.

كما انتقد المندوب الإيراني ضعف حيادية مجلس الأمن، قائلاً إن المجلس، تحت ضغط بعض الأعضاء الدائمين، تجاهل آراء إيران وروسيا والصين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن إيران ستواجه الظلم والإكراه، ولن تسمح بأن يصبح مجلس الأمن أداة لانتهاك حقوقها.

/انتهى/