عراقجي ينتقد الأجواء السياسية السائدة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ناقش الطرفان خلال هذا الاتصال آخر مستجدات الاتفاق بين إيران والوكالة، ومسألة آلية "سناب باك"، وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن استمرار رفع العقوبات.

انتقد وزير خارجية بلادنا الأجواء السياسية السائدة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، مؤكدًا أن تعاون إيران مع الوكالة تقني بحت، ويندرج في إطار اللوائح الدولية.

وأشار عراقجي إلى أن إيران كدولة مسؤولة اتبعت دائما مسار الدبلوماسية والتعاون الفني لحل القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي ولا تقبل أي عمل سياسي أو ضغوط غير عادلة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات.

/انتهى/