 وزير الصحة الإيراني: العقوبات ظلم بحق صحة الشعوب ووفياتها تضاهي الحروب

أكد  وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفرقندي ان العقوبات ظلم بحق صحة الشعوب وفياتها تضاهي الحروب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الصحة الإيراني أن الادعاء بأن القطاع الصحي غير مشمول بالعقوبات "يبقى مجرد كلام"، إذ إن تأثيرها يظهر عملياً في مجال توفير الأدوية، والمستلزمات الطبية، وكذلك في المعاملات المالية والعملة الصعبة.

وفي تصريحاته لوكالة تسنيم، ورداً على سؤال حول تأثير "آلية الزناد" المحتملة على قطاع الصحة والدواء والمعدات الطبية، قال ظفرقندي: الحقيقة أن أي نوع من العقوبات يُلحق أضراراً سلبية بالقطاع الصحي، وهذا أحد أشكال الظلم الذي يُمارس ضد بلدنا.

وأضاف أن العقوبات تركت آثاراً مدمرة على النظام الصحي، مشيراً إلى أن دراسات علمية، منها بحث منشور في مجلة Lancet، أثبتت أن تأثير العقوبات على معدلات الوفيات "لا يقتصر على إيران وحدها، بل يشمل مجتمعات أخرى، وهو لا يقل عن تأثير الحروب".

