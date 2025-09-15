  1. إيران
  2. العلوم
١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٢٣ ص

وزير الصحة الايراني يعرب عن تعاطفه لضحايا الزلزال في أفغانستان

وزير الصحة الايراني يعرب عن تعاطفه لضحايا الزلزال في أفغانستان

أعرب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني في رسالة إلى نظيره الأفغاني، عن تعاطفه وتعازيه في الخسائر البشرية والمالية التي سببها الزلزال الذي ضرب افغانستان اخيرا، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون وتقديم المساعدة الصحية والطبية للمتضررين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني محمد رضا ظفرقندي في رسالة إلى مولوي نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة الأفغاني: "من دواعي الحزن والاسف إن الزلزال المأساوي الذي ضرب دولة أفغانستان الصديقة والشقيقة، تسبب في خسائر بشرية ومالية فادحة فيها".

وأعرب عن التعازيّ لنظيره وللشعب الأفغاني الكريم لهذا الحادث المؤسف، داعيا الباري تعالى بالرحمة للضحايا وأن يمن بالصبر على الأسر المفجوعة والشفاء العاجل للمصابين.

وصرح ظفر قندي في الرسالة إلى وزير الصحة الأفغاني: "تعلن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استعدادها لأي تعاون وتقديم المساعدة الصحية والطبية للمتضررين".

/انتهى/

رمز الخبر 1962688

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات