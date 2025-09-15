وزير الصحة الايراني يعرب عن تعاطفه لضحايا الزلزال في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني محمد رضا ظفرقندي في رسالة إلى مولوي نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة الأفغاني: "من دواعي الحزن والاسف إن الزلزال المأساوي الذي ضرب دولة أفغانستان الصديقة والشقيقة، تسبب في خسائر بشرية ومالية فادحة فيها".

وأعرب عن التعازيّ لنظيره وللشعب الأفغاني الكريم لهذا الحادث المؤسف، داعيا الباري تعالى بالرحمة للضحايا وأن يمن بالصبر على الأسر المفجوعة والشفاء العاجل للمصابين.

وصرح ظفر قندي في الرسالة إلى وزير الصحة الأفغاني: "تعلن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استعدادها لأي تعاون وتقديم المساعدة الصحية والطبية للمتضررين".

