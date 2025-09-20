بزشكيان: لا يمكن لآلية الزناد أن توقفنا... وصانعو نطنز قادرون على بناء ما هو أعظم

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال بزشکیان في كلمة ألقاها صباح السبت خلال مراسم تكريم الفائزين في الأولمبيادات العلمية العالمية 2025: "اجتمعوا الليلة الماضية لإعادة تفعيل آلية الزناد، لكن هل يمكن أن يغلقوا الطريق أمامنا؟ العقول والطاقات الفكرية قادرة إمّا على اجتياز العوائق أو على فتح مسارات جديدة".

وأضاف: "يمكنهم قصف نطنز وفردو، لكنهم يجهلون أنّ الذين شيّدوا هذه المنشآت قادرون على بناء ما هو أعظم منها. هذه هي القوة الحقيقية التي لا يمكن وقفها".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنّ الثروة الحقيقية لإيران ليست في النفط أو الغاز أو الذهب، بل في طاقات الشباب المبدع والخلاق، مضيفاً: "إذا آمنا بأنّ كل فرد منّا منجم زاخر بالقدرات، فسوف نتمكّن من تحويل الحجر الأسود إلى ذهب".

وفي حديثه عن النظام التعليمي، أوضح أنّ أولويته منذ تولي الرئاسة كانت إحداث تحول شامل في التعليم بهدف اكتشاف المواهب ورعايتها وتوظيفها في مسيرة التنمية. وأضاف: "المشكلة تكمن في النظرة الخاطئة؛ العدو قد يضرب إنجازاتنا العلمية، لكن العلماء الذين صنعوا هذه الإنجازات سيبنون غيرها، فهم ثروتنا الحقيقية".

وانتقد الرئيس الإيراني جمود البيروقراطية ومقاومتها للتغيير، مؤكداً على ضرورة "كسر القوالب الجامدة وفسح المجال أمام الشباب المبدع ليكونوا رواد الحلول".

كما أشار إلى أنّ محاولات القوى الكبرى لعرقلة إيران لن تنجح، قائلاً: "لن نخضع للابتزاز ولا للغطرسة. يكفي أن نؤمن بقدرتنا على التغيير، وأن نثق بمن يملكون الإرادة والقدرة، وسنمضي قدماً".

وختم پزشکیان كلمته بالتأكيد على أنّ "إيران تعقد آمالها على شبابها، فهم القادرون على بناء مستقبل مزدهر وجلب العدل والإنصاف، ولن يُسمح لكيان مزيف ومجرم بفرض إرادته على المنطقة".

يُذكر أنّ الحفل شهد تكريم 38 طالباً فازوا بميداليات في أولمبيادات الاقتصاد، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، علوم الأرض، الفيزياء، الحاسوب، الفلك والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الرئيس ووزير التربية والتعليم.

/انتهى/