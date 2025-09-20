الأمن القومي الايراني: تصرفات الدول الأوروبية ستؤدي لتعليق مسار التعاون مع الوكالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد المجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، اجتماعًا ناقش فيه الوضع في المنطقة ومغامرات الكيان الصهيوني.

وأفادت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن سياسة جمهورية إيران الإسلامية في ظل الظروف الراهنة تتمثل في التعاون قدر الإمكان لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

كما تم تحليل تصرفات بعض الدول على الساحة الدولية، والتي أثيرت في مجالات العمليات العسكرية والعقوبات، بما في ذلك الإجراءات غير المدروسة لثلاث دول أوروبية بشأن القضية النووية الإيرانية. وعُقدت مناقشات، وأُعلن أنه على الرغم من تعاون وزارة الخارجية مع الوكالة وتقديمها خططًا لحل هذه القضية، فإن تصرفات الدول الأوروبية ستؤدي فعليًا إلى تعليق مسار التعاون مع الوكالة.

وكذلك، كُلّفت وزارة الخارجية بمواصلة مشاوراتها في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لحماية المصالح الوطنية للبلاد.

وعبر المجتمعون عن شكرهم للخطوة الحكيمة التي اتخذتها السلطة القضائية بالعفو عن السجناء، والتي تساهم في تعزيز التضامن الوطني.