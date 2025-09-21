العفو الدولية: آن الأوان لفرض عقوبات اقتصادية عاجلة على الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء فجر الأحد عن مقابلة كالامار مع قناة الجزيرة، فإن ما وصفته بـ الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة لم يكن ليحدث من دون الدعم المباشر الذي تقدمه دول ومنظمات وشركات عالمية. وأوضحت أن آلاف الشركات حول العالم أسهمت بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب من خلال دعمها لإسرائيل.

وأضافت أن احتلال مدينة غزة يمثل "جريمة تستهدف محو الثقافة والتاريخ عبر التهجير القسري للسكان". وشددت على أن الموقف الدولي يجب أن يتجاوز حدود الإدانة اللفظية إلى خطوات عملية رادعة، وفي مقدمتها العقوبات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، ذكّرت تقارير بما كتبه ألون بن دافيد، المحلل الأمني والعسكري في القناة 13 العبرية، في صحيفة معاريف، حيث أشار إلى العزلة غير المسبوقة التي يواجهها كيان الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو، موضحًا أن العالم العربي والإسلامي، إلى جانب غالبية دول العالم، باتوا متحدين ضده، فيما تستعد أكثر من 140 دولة للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

