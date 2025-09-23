كایا كالاس: مستعدون للبحث عن حل دیبلوماسي فيما يخص برنامج ایران النووي

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرحت كالاس، والتي تزور نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: «أنا مستعدة للمشاركة في أي نوع من المحادثات، وكذلك البحث عن حل دبلوماسي.»

وفي الوقت ذاته، كررت المسؤولة الأوروبية ادعاءات بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، قائلة: «من الواضح أنه يجب التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وهو قلق مشترك للدول المحيطة بها وكذلك للمنطقة على نطاق أوسع.»

وأضافت كالاس: «كما قلت سابقاً، أود حقاً استكشاف السبل الكفيلة بالتوصل إلى حل دبلوماسي. صحيح أن آلية الزناد قد فُعّلت، والزمن المتبقي للتوصل إلى نتيجة محدود للغاية.»

وعند سؤالها عن فرص نجاح هذه الجهود في منع عودة العقوبات الأممية ضد إيران، أجابت بعبارة مقتضبة: «من الصعب القول.»

/انتهى/