تعاون ايراني اوزبكي في مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد جبارعلي ذاكري، في اجتماع مع ظفر نارزولاييف، رئيس سكك حديد أوزبكستان، على ضرورة تحديد هدف كمي في الاتصالات الدولية بين سكك حديد إيران وتركمانستان، وقال: في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، تم نقل 476 ألف طن من البضائع بين البلدين، ونأمل أن يصل حجم حركة البضائع إلى مليون طن بحلول نهاية عام 2026. هذا العام، ومليوني طن في عام ٢٠٢٦.

وأكد أن أوزبكستان تقع على الممر الشرقي _الغربي، وأضاف: "نتوقع أن يؤدي تحديد تعريفة جمركية مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين سكك حديد البلدين، إلى زيادة حجم البضائع المنقولة أيضًا".

كما أعلن الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية عن زيادة في صادرات المنتجات الإيرانية أو بضائع الترانزيت من أوزبكستان إلى إيران والمياه المفتوحة هذا العام، وقال: "حاليًا، أكثر من ١٣٠٠ عربة محملة جاهزة للإرسال إلى أوزبكستان على طول الطريق المؤدي إلى حدود سرخس".

وأعرب نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية عن أمله في أن تؤدي الاجتماعات المشتركة بين البلدين إلى زيادة نقل وتصدير واستيراد البضائع، بالإضافة إلى تبادل العربات بين سكك حديد البلدين والدول المجاورة.

/انتهى/