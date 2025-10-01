صادرات المنتجات المطبوعة الإيرانية ترتفع بنسبة 45%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن عباس زارع، المدير العام لمكتب الطباعة التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، عن زيادة بنسبة 45% في صادرات المنتجات المطبوعة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقال: "منذ بداية العام الايراني وحتى 6 اشهر، قمنا بتصدير أكثر من 20 ألف طن".

وأضاف: "هذا في حين أننا في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الماضي، قمنا بتصدير 14 ألف طن. كما تشير التقديرات إلى انخفاض كمية المنتجات المطبوعة المستوردة بنسبة 40% مقارنةً بالعام الماضي.

وتابع القول المدير العام لمكتب الطباعة التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي: "بلغ حجم الواردات في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 8000 طن ؛ بينما قُدِّر هذا الحجم في الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 13000 طن ".

ووفقًا لزارع، كانت العراق وأفغانستان أكبر وجهة لصادرات المنتجات المطبوعة الإيرانية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، والتي شملت بشكل رئيسي منتجات متعلقة بالعلب والتغليف.

/انتهى/