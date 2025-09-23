  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٤:٠٧ م

فيديو.. وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيرته السويدية

اجرى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي لقاء مع وزيرة خارجية السويد، ماريا مالمو ستيرنكارد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزيرا خارجية السويد وإيران ماريا مالمو ستيرنغارد وسيد عباس عراقجي وأجريا محادثات على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جواد ماستری فراهانی

