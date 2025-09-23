فيديو.. وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيرته السويدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزيرا خارجية السويد وإيران ماريا مالمو ستيرنغارد وسيد عباس عراقجي وأجريا محادثات على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
اجرى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي لقاء مع وزيرة خارجية السويد، ماريا مالمو ستيرنكارد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
