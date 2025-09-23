غروسي: مفتشو الوكالة الدولية في طريقهم إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رافائيل غروسي قائلاً: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقهم إلى إيران، لكن دخولهم يعتمد على الإرادة السياسية الإيرانية.
وقال: الفرصة محدودة للغاية؛ ليس أمامنا سوى بضع ساعات أو بضعة أيام لتحديد ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكنًا أم لا، وهذا هو المسار الذي نسعى جميعًا إلى اتباعه.
قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقهم إلى إيران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رافائيل غروسي قائلاً: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقهم إلى إيران، لكن دخولهم يعتمد على الإرادة السياسية الإيرانية.
رمز الخبر 1963028
تعليقك