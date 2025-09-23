غروسي: مفتشو الوكالة الدولية في طريقهم إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رافائيل غروسي قائلاً: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقهم إلى إيران، لكن دخولهم يعتمد على الإرادة السياسية الإيرانية.



وقال: الفرصة محدودة للغاية؛ ليس أمامنا سوى بضع ساعات أو بضعة أيام لتحديد ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكنًا أم لا، وهذا هو المسار الذي نسعى جميعًا إلى اتباعه.