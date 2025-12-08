عودة نحو 50 سجيناً إيرانياً إلى بلادهم من الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح أبو الفضل مهر آبادي، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن العاصمة، أثناء مرافقته للإيرانيين المفرج عنهم إلى وطنهم من مطار ميسا بولاية أريزونا: "أُطلق سراح حوالي 50 إيرانيًا اخر من السجون الأمريكية وغادروا متوجهين إلى الكويت للعودة إلى ايران".

ونُقل الإيرانيون من سجن فلورنس بولاية أريزونا إلى مطار ميسا مساء السبت (بالتوقيت المحلي) للمغادرة من هذا المطار إلى الكويت ثم إلى إيران.

وقبل إطلاق سراح هؤلاء السجناء الإيرانيين، التقى بهم مهر آبادي في سجن فلورنسا وتبادل معهم أطراف الحديث.

وكان من المقرر عودة 54 إيرانياً إلى البلاد على متن هذه الرحلة، إلا أن عودتهم قد تتأخر بسبب عدم اكتمال ملفات بعض الأشخاص.

وتحدث رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن العاصمة، عن جهود إطلاق سراح الإيرانيين في الولايات المتحدة واوضاعهم في السجون، بالتزامن مع تطبيق إدارة دونالد ترامب سياسات الهجرة الصارمة، والتي تكثّفت عقب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني الأمريكي، قُتل أحدهما، على يد مواطن أفغاني مقيم في الولايات المتحدة.

