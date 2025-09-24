عارف: تصريحات قائد الثورة الاسلامية هي استراتيجية الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد رضا عارف، في اجتماع مجلس الوزراء، إلى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية الليلة الماضية، قائلاً: شرح المواقف الجديدة للنظام، وهي استراتيجية تلتزم بها الحكومة وتواصل السير على هذا النهج.

وأضاف: إن تقدم البلاد هو شاغله الدائم، ويؤكد بشكل خاص على قضية التقدم، وتطوير العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية للبلاد. بعد اثني عشر يومًا من النقاش، أصبحت أولوية الحكومة في السنوات الثلاث المقبلة هي تحقيق أهداف وثيقة الرؤية، وقد عُقدت عدة اجتماعات في هذا الصدد، وتم تفعيل مختلف المؤسسات، لنتمكن خلال السنوات الثلاث المقبلة من تحقيق أهداف وثيقة الرؤية في مجالات التقنيات المتقدمة والاقتصاد وغيرها من القطاعات، وتحقيق المركز الأول إقليميًا والتأثير عالميًا.

كما أشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى زيارة الرئيس لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال: "الهدف الرئيسي من الزيارة هذه هو التعبير عن مواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية".

وأضاف عارف: "في المحافل الدولية التي تُعقد بحضور مسؤولي بلادنا، لا تملك الأطراف المعارضة أي اعتراض على مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن مواقفنا قوية ومنطقية ومبدئية. يزعم مسؤولو الدول الأخرى قبولهم لمواقفنا، لكنهم في النهاية يطرحون "لكن". على سبيل المثال، في اجتماع عُقد مؤخرًا مع الأمين العام للأمم المتحدة في إحدى الدول، قبل جميع مواقفنا، لكنه في النهاية صرّح أيضًا بأنه لا يملك أي سلطة تنفيذية.

وأضاف: "خلال زيارة الرئيس إلى نيويورك، ستُعلن مواقف بلادنا مرة أخرى بحزم. لقد عجز أعداؤنا عن تحقيق نتائج ضدنا من خلال معاداة إيران، وما ارتكبوه من أفعال كلفوا أنفسهم ثمنًا باهظًا".

وقال النائب الأول للرئيس: "إن اللقاءات الثنائية التي سيعقدها الرئيس مع رؤساء الدول الأخرى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تُسهم بشكل كبير في تعزيز التواصل وتوسيع علاقات بلادنا مع الدول الأخرى. تتمثل استراتيجية الحكومة في توسيع العلاقات الخارجية مع جميع الدول، وبالطبع لدينا أولويات في هذا الصدد، لكننا نعتقد أنه في إطار المصالح الوطنية وسياسات النظام، يمكننا إقامة علاقات جيدة مع جميع دول العالم".

وأضاف عارف: "شعارنا المركزي في العلاقات الخارجية هو حماية المصالح الوطنية، والتفاعل، والكرامة، والحكمة، والمصلحة الوطنية، وقد اتبعت جميع الحكومات منذ الثورة الإسلامية هذه الاستراتيجية".

وفي إشارة إلى خطط الرئيس لرحلته إلى نيويورك، بما في ذلك لقاءاته مع بعض المنظمات والإيرانيين في الخارج والنخب، قال: "آمل أن يعود حضورنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهود الرئيس وفريقه بفوائد جمة على بلدنا".

