رجال الانقاذ الايراني ينقذون طاقم سفنية تنزانية تعرض للغرق قبالة جزيرة كيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح إسماعيل مكي زاده: "وفقًا لمعلومات مركز كيش الفرعي للبحث والإنقاذ البحري، حوالي الساعة 1:30 ظهرًا من اليوم الاربعاء، غمرت المياه سفينة "دوبا سنا" التي تحمل علم تنزانيا، والتي كانت متجهة من ميناء رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء الشعيبة في الكويت، على بُعد ميلين جنوب جزيرة كيش، وأعلنت حالة الطوارئ".

وأضاف: "تم ارسال قوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، وأنقذوا جميع أفراد الطاقم التسعة بسلام". وأضاف نائب المدير البحري لموانئ هرمزغان: "كانت حمولة هذه السفينة 2500 طن من الأسمنت الأبيض، ويجري خبراء الملاحة البحرية تحقيقًا لمعرفة سبب الحادث".

وأوضح مكي زاده: "وفقًا لأحدث التقارير، فإن السفينة في حالة شبه غارقة (ميلان شديد)، ويتخذ مالكها الإجراءات اللازمة لمنع غرقها بالكامل".

ومن الضروري على جميع السفن العاملة في المنطقة المعلنة الانتباه إلى التحذيرات الملاحية المرسلة (NAUTAX) وتوخي اليقظة التامة عند المرور عبر هذه المنطقة، من خلال زيادة المراقبة أو تغيير مسار الملاحة.

