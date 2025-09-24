أصداء واسعة لخطاب قائد الثورة الإسلامية في الإعلام العربي: إيران لن ترضخ للضغوط

وأفادت وكالة مهر للأنباء غطت وسائل الإعلام العربية الخطاب المتلفز الذي ألقاه ال قائد الثورة الإسلامية الإسلامية، للشعب الإيراني بتغطية إعلامية واسعة.

ونقلت قناة المنار، خلال تغطيتها لتصريحات قائد الثورة الاسلامية، عنه قوله: "أكد الإمام الخامنئي أن إيران لن ترضخ للضغوط وأن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا طائل منها".

وأضافت المنار أن الإمام الخامنئي قال إن التفاوض مع الولايات المتحدة، مع علمه بتهديداتها، سيؤدي إلى الاستسلام والضعف وهدم كرامة الأمة الإيرانية. لقد حدد الجانب الأمريكي بالفعل نتيجة المحادثات، ولن يوافق إلا على نتيجة تؤدي إلى إغلاق الصناعة النووية.

وأضافت الشبكة: أكد الإمام الخامنئي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل الوضع الراهن لا تُجدي نفعًا، ولا تمنع الضرر عن البلاد فحسب، بل لها أيضًا مساوئها.

وأشارت المنار أيضًا إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية حول موقف الشهيد السيد حسن نصر الله وحزب الله من العالم الإسلامي ولبنان.

كما قيّمت وكالة أنباء "العهد" العراقية تصريحات قائد الثورة الإسلامية بأنها بالغة الأهمية، وذلك في تقرير مباشر من طهران.

كما نقلت وكالة أنباء العهد اللبنانية، نقلاً عن آية الله الخامنئي، أن نصر الله كان كنزًا للبنان والعالم الإسلامي.

كما سلّطت وكالة شهاب للأنباء الضوء على تصريحات قائد الثورة الإسلامية ، مُركّزة على السيد حسن نصر الله، وكتبت: "الشهيد نصر الله كان كنزًا للعالم الإسلامي، وهذا الكنز باقٍ، حزب الله باقٍ".

