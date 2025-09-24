  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٢:٤١ م

بزشكيان يعيد نشر تصريحات قائد الثورة.. إيران ترفض المفاوضات تحت الضغط والتهديد

بزشكيان يعيد نشر تصريحات قائد الثورة.. إيران ترفض المفاوضات تحت الضغط والتهديد

أعاد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، نشر تصريح قائد الثورة الإسلامية بأن "أي سياسي حكيم لن يقبل المفاوضات تحت التهديد".

ووجّه الرئيس بزشكيان، الذي يزور نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالةً هامةً بإعادة نشر عبارة من تصريحات قائد الثورة الإسلامية الليلة الماضية حول مسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ونشر الرئيس الايراني على صفحته الشخصية تصريح قائد الثورة الإسلامية الذي قال فيه: "الجانب الأمريكي يريد إجراء مفاوضات تُفضي إلى وقف الأنشطة النووية والتخصيب في إيران. هذه ليست مفاوضات؛ بل تنمر. لا يقبل أي شعب شريف مفاوضات مصحوبة بالتهديدات، ولا يقبلها أي سياسي حكيم".

وياتي نشر هذا الموقف في ظلّ سعي بعض التيارات السياسية المحلية والأجنبية في الأيام الأخيرة إلى إبراز مسألة "احتمال عقد لقاء" بين الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي كسيناريو دعائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1963054
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات