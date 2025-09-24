عراقجي يناقش مع نظيره الياباني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الجانبان في الاجتماع وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران واليابان والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشار الوزيران إلى العلاقات التاريخية والودية بين إيران واليابان، وأكدا أهمية بذل الجهود لتعزيز العلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين.

كما أكد الجانبان على ضرورة لجوء جميع الأطراف المعنية بالقضية النووية الإيرانية إلى الدبلوماسية لمنع أي أزمة غير ضرورية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل والوفد المرافق إلى نيويورك صباح الاثنين للمشاركة في الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال هذه الزيارة، سيشارك وزير الخارجية في اجتماعات ومناقشات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشرح مواقف ووجهات نظر ايران، كما سيعقد لقاءات وجلسات منفصلة مع نظرائه من دول أخرى وممثلي وسائل الإعلام.

كما وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك الثلاثاء لحضور اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وإلقاء كلمة فيه.

