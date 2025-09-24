العميد شكارجي: مخزون صواريخ الدفاع الجوي للناتو استُنفد خلال حرب الـ 12 يومًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أبو الفضل شكارجي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون الثقافة والحرب الناعمة، في برنامج "منور" التلفزيوني الخاص، الذي أُنتج إحياءً للذكرى الخامسة والأربعين للدفاع المقدس وحرب الاثني عشر يومًا المفروضة: "يُطرح السؤال دائمًا: هل واجهنا النظام البعثي العراقي خلال فترة الدفاع المقدس؟ والجواب على هذا السؤال هو النفي قطعًا. شنّ النظام البعثي العراقي، بقيادة صدام حسين، ممثلًا للاستكبار العالمي (شرقًا وغربًا)، هجومًا شاملًا علينا في ذلك الوقت، وكانت جميع دول الاستكبار العالمية تقريبًا حاضرة في هذه الحرب (بشكل مباشر وغير مباشر).

صرح نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون الثقافة والحرب الناعمة أنه منذ ذلك الحين، بدأ هذا الهجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل متماسك للغاية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والدعائية والقانونية وغيرها، وأوضح: في الأيام الأولى من الحرب، ورغم الدفاع الذي أظهره مناضلوا الإسلام والقوات المسلحة والتعبئة، سيطر النظام البعثي على أجزاء من البلاد، وسقطت خرمشهر وسوسنكرد وبستان، وحوصرت آبادان. بعد حوالي عام، بدأت الهجمات الهجومية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في ظل غياب الإمكانيات المناسبة.

وأضاف الجنرال شكارجي: "كانت القوة الكاملة لنظام الهيمنة في جانب، والجمهورية الإسلامية في الجانب الآخر من هذه الجبهة، ولكن بفضل القيادة الحكيمة للإمام الراحل وشجاعة المناضلين، وبتخطيط وتنفيذ عمليات ذكية للغاية، استُعيدت جميع الأراضي التي احتلها نظام البعث العراقي".

وأكد على أن سنوات الدفاع المقدس الثماني شهدت بركات وإنجازات مهمة، وقال: "كان أهم هذه الإنجازات تدريب قادة ذوي خبرة وعزيمة وحماسة ووعي وشجاعة، انبثقوا من قلب المعركة المقدسة."

وأضاف الجنرال شكارجي: "لقد تماسكت أمتنا خلال السنوات الثماني من الدفاع المقدس، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه إذا قاومت نظام الهيمنة بكل قوتها وعلى أي مستوى، فإن نظام الهيمنة سيُهزم."

تم حشد نظام الهيمنة بأكمله لإسقاط النظام وتقسيم البلاد

وأشار إلى الأعمال العدائية الأخيرة للعدو، وقال: وضع العدو مخططًا خاصًا قائمًا على استمرار أعماله العدائية؛ تم حشد نظام الهيمنة بأكمله ودول الجبهة الباطلة لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وتقسيم البلاد. كان هذا المخطط للعدو قد تم وضعه قبل عدوان الكيان الصهيوني، وفي هذه المرة تحركوا باستخدام جميع عناصر الحرب المشتركة وتوقعوا مخططًا خاصًا لكل عنصر، واستخدموا جميع العناصر والقدرات في وقت واحد.

صرح نائب رئيس الأركان للثقافة والحرب الناعمة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: في الليلة الأولى من الحرب، اغتيل كبار قادة القوات المسلحة؛ لم يكن هذا حدثًا هينًا، بل عملية شاملة، تُعدّ أحد مكونات الحرب المشتركة، نُفّذت في آنٍ واحد في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانونية والنفسية والإعلامية والمعرفية؛ لم يشكّ العدو ولو بنسبة ضئيلة في هزيمته في هذه الحرب، بل تصرّف بيقين تام بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستُسقط وتُقسّم البلاد في غضون أسبوع على الأكثر.

قال العميد شكارجي: لدينا عناصر قوة يُخطئ العدو في حساباته ومعادلاته، ومنذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، لم يستطع تقدير عناصر قوتنا بدقة، ولو كان تقديرها صحيحًا لما هاجمنا؛ بمعنى آخر، الأمة التي تُستشهد لا تُأسر؛ وهذا أمرٌ لا يُقدّره العدو، لذا لا ينبغي التفكير في أسر هذه الأمة؛ وخاصةً أبناء الأمة الناضجين في القوات المسلحة والحرس الثوري والجيش، والشرطة، والتعبئة، هذا الشعب لا يقبل بالأسر.

أهم عنصر في قوة الجمهورية الإسلامية هو قائد الثورة الاسلامية

اعتبر نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون الثقافة والحرب الناعمة قائد الثورة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الامام الخامنئي أحد أهم عناصر قوة الجمهورية الإسلامية، وقال: بعد رحيل الإمام الخميني (رض) وتولي الإمام الخامنئي قيادة المجتمع الإسلامي، ترتقي القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية سلم القوة والقدرة الدفاعية يومًا بعد يوم، بشكل مختلف عن الماضي.

وأضاف: لطالما اختبر العدو في مختلف الساحات، وكلما دخل العدو المعركة بقواتنا المسلحة، خرج منها مخذولاً. كانت قواتنا المسلحة على يقين بالنصر في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، فدخلتها بثبات واقتدار. مع أن المعدات والتجهيزات والأسلحة والصواريخ ضرورية للنصر، إلا أن أساس العمل هو الموارد البشرية الملتزمة. كوادرنا البشرية في القوات المسلحة تدرك جميع نقاط ضعف العدو من خلال التدريبات والمناورات العديدة، وقد عززت جميع عناصر القوة في نفوسهم، لذا فإن هذه القوة لا تُقهر، ولا يوجد بلد في العالم يمتلك مثل هذه القوات المسلحة.

وأشار الجنرال شكارجي إلى أن: القوات المسلحة في مختلف الدول تعتمد على الأسلحة والتقنيات والتجهيزات، وإذا تعطلت أسلحتها، فإنها تستسلم فورًا وتغادر ساحة المعركة. ومع ذلك، فإن المناضلين الشجعان في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لا يعتمدون على الأسلحة والتجهيزات بأي شكل من الأشكال، بل يعتمدون على الإرادة النابعة من المعتقدات الإلهية والروحانية، وهذه الإرادة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تُقهر.

التماسك الوطني بلغ ذروته في حرب الاثني عشر يومًا

وأشار إلى التماسك الوطني كأحد مقومات القوة في الجمهورية الإسلامية، وقال: "بلغ التماسك الوطني، كأحد مقومات القوة، ذروته في حرب الاثني عشر يومًا. زعم أعداؤنا أنه بعد أيام قليلة من الحرب، سنرى الناس في الشوارع يتصرفون لصالح أمريكا وإسرائيل كمجرمين وضد سيادة الجمهورية الإسلامية ونظامها المقدس، لكن شعبنا الثاقب، الذكي والواعي، أدرك مؤامرة العدو منذ الدقائق الأولى، وأصبح أمة متماسكة ذات وحدة راسخة".

وأشار نائب رئيس هيئة الأركان العامة للثقافة والحرب الناعمة إلى الرد الساحق للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية على جرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، قائلاً: بعد 23 يونيو/حزيران، وبينما كنا ندافع عن بلدنا، هاجمت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية العدو هجوميًا، واستمرت في مهاجمته حتى الثاني عشر من الشهر نفسه. تعرضت القاعدة الأمريكية لهجمات شرسة من قبل نظام الجمهورية الإسلامية المقدس وصواريخ الحرس الثوري الإسلامي الجوية بكل قوتها، مما أثبت أن عصر الهجمات المباشرة قد انتهى، وأن قواعد العدو العسكرية ومراكزه الاستراتيجية والأمنية قد لحقت بها أضرار جسيمة، ولأول مرة منذ 75 عامًا، اضطر جيش الكيان الصهيوني إلى اللجوء إلى الملاجئ وسحب عددًا من طائراته الحربية من الأراضي المحتلة.

واعتبر استخدام العدو للدفاع الجوي المتطور عالميًا بلا جدوى، مؤكدًا: "لقد هبت جميع المعدات العالمية المتطورة في مجال الدفاع الجوي لنجدة العدو؛ كنا نشارك في مجال الصواريخ والطائرات الهجومية المسيرة مع الناتو وبمختلف المعدات، ولكن بفضل الله تعالى وتوفيقه، ألحقنا ضربات قاصمة للعدو، بينما اقتصاديًا، استنفدت خزينة واحتياطيات صواريخ باتريوت وثاد الأمريكية في المنطقة وشارفت على الانتهاء، واضطروا إلى استثمار سنوات طويلة لتعويض الأضرار التي لحقت بهم".

الكيان الصهيوني أنفق ٢٨٥ مليون دولار يوميًا على غزو إيران

صرح العميد شكارجي أن العدو كان يطلق أحيانًا ستة صواريخ بقيمة تتراوح بين مليون و١٢ مليون دولار لاعتراض صواريخنا التي تبلغ قيمتها ١٠٠ ألف دولار، وهو ما اعترف به الكيان الصهيوني نفسه بإنفاقه ٢٨٥ مليون دولار يوميًا. وأضاف: إذا كان من المفترض أن دولة لا تمتلك طاقة نووية، فهل هذه الدولة هي الجمهورية الإسلامية التي تسعى إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية؟ لدينا من القوة ما يجعلنا لا نحتاج إلى سلاح نووي عسكري على الإطلاق، لأننا نمتلك جميع عناصر القوة، لذا لا نحتاج إلى قنبلة نووية.

وأضاف نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنسبة ١٠٠٪ أنها تتجه نحو المسار النووي استجابةً للاحتياجات الاقتصادية والطبية والمدنية؛ ويؤكد ذلك مفتشو ومراقبو الوكالة النووية. لماذا لا يُمارس أي ضغط على النظام الصهيوني في هذا الصدد، الذي أصبح اليوم، بامتلاكه مئات الرؤوس النووية، يُشكل تهديدًا على الساحة الدولية، ولا أحد يراقب هذا الكيان الظالم؟ نظام لا يقبل أي قواعد ولوائح دولية، ويمارس العدوان والإرهاب بوحشية. لماذا لا يُحاسب هذا النظام في أي مكان في العالم، ولا يوجد قرار من مجلس الأمن ضده بشأن الرؤوس النووية؟

وأكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا مُجهزتان أيضًا برؤوس نووية، مُوضحًا: لماذا لا يُنتقد أحد الولايات المتحدة وبريطانيا المُجهزتين برؤوس نووية اليوم؟ هذا سؤال كبير يجب على العالم أن يُحشد ويُطالب بالرد عليه اليوم، لأننا نواجه أنظمةً لم تُعرّض أمن غرب آسيا للخطر فحسب، بل أمن العالم أجمع، وتُقتل يوميًا مئات المُضطهدين من النساء والأطفال في غزة وفلسطين، وتُغتصب أينما تشاء، وفي المقابل، لا تُقطع العديد من الدول علاقاتها الاقتصادية معها!

