حماس تدين استهداف "أسطول الصمود": محاولة لثني المتضامنين عن أداء رسالتهم الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أدانت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، حماس، قيام "جيش" الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عدد من سفن "أسطول الصمود العالمي" في عرض البحر والمياه الدولية بالمسيّرات.

واعتبرت حركة حماس، أنّ ذلك يمثّل "إرهاباً وسلوكاً خطيراً يمهّد لارتكاب اعتداءات أشد على سفن الأسطول والناشطين المرافقين له".

ورأت حماس، أن هذا الاستهداف يأتي في سياق محاولة صهيونية مكشوفة لثني المتضامنين الدوليين عن أداء رسالتهم الإنسانية في إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والذي يتعرّض لحملات إبادة وتجويع ممنهجة.

كما دعت الحركة، المجتمع الدولي والدول المعنية والمنظمات الإنسانية والهيئات الأممية، لإدانة هذه الجريمة، واتخاذ إجراءاتٍ فورية فاعلة لحماية الأسطول الإنساني وطاقمه، وتأمين وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة.

ودعت حماس بدورها، إلى محاسبة الاحتلال الفاشي وقادته، على جرائمهم ضد شعبنا، وضد قوافل العمل الإنساني.

وفجر الأربعاء، أعلن "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزّة، أنّه تعرّض لـ12 هجوماً بطائرات مسيرة استهدفت 9 قوارب من ضمن الأسطول، في تصعيدٍ وصفه بالخطير.

هذا الاعتداء الإسرائيلي ليس الأول من نوعه على أسطول كبير من 51 قارب يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، فكاتنت قد أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، مساء الأحد، رصد طائرات مسيّرة تحلّق بشكل متكرر فوق السفن المبحرة نحو قطاع غزة.

