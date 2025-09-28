حماس تؤكد نفيها استلام خطة ترامب لوقف إطلاق النار بغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت هذه التعليقات بعد أن نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر قولها إن حماس وافقت مبدئيا على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية بموجب خطة ترامب.

وأضافت الصحيفة أن الاقتراح تضمن أيضا “إنهاء حكم حماس في غزة، وموافقة سلطات الاحتلال على عدم ضم القطاع أو ترحيل الفلسطينيين المقيمين فيه”.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول من حماس طلب عدم الكشف عن هويته إن الحركة لم تُعرض عليها أي خطة.

وكان ترامب قال للصحافيين أول أمس الجمعة: “يبدو أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن عزة“. لكن الرئيس الأمريكي لم يقدم أي تفاصيل عن فحوى هذا الاتفاق ولم يحدد أي جدول زمني.

ويأتي ذلك فيما من المتوقع أن يعقد ترامب يوم غد الاثنين اجتماعا مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يرأس ائتلافا حاكما من اليمين المتطرف يعارض إنهاء حرب غزة قبل القضاء على حماس.

وقال ترامب الجمعة إن المحادثات بشأن غزة مع دول الشرق الأوسط كانت مكثفة وستستمر ما دامت هناك حاجة إلى ذلك.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن ترامب قدم مقترحات لقادة العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة الأسبوع الماضي، تضمنت خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بندا.

/انتهى/