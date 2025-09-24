خطيب: الأجهزة النووية والمؤسسات الاسرائيلة تعاونت مع وزارة الأمن الايرانية بدوافع مادية وانتقامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الامن الايراني اسماعيل خطيب، قال في مستند حول الوثائق السرية والمعلومات الاستخباراتية التي قامت وزارة الامن بالحصول عليه من الكيان الصهيوني: شاركت المنظمات النووية التابعة للكيان، والمؤسسات العسكرية، والمواطنون العاديون، بالتعاون مع وزارة الامن في جمهورية إيران الإسلامية، في الحصول على كمية هائلة من الوثائق ونقلها عبر طبقات الحماية المعقدة للكيان.

كان هناك دافعان رئيسيان لهذا التعاون؛ أولهما الدافع المادي وتلقي الأموال، وثانيهما الكراهية الشديدة لرئيس وزراء الكيان الفاسد والمجرم، مما أدى إلى الانتقام منه.

والآن أقول لهذا الفاسد إنه بدلاً من حل مشكلة المياه في البلاد، من الأفضل له حل مشكلة معيشة موظفيه الذين تعاونوا معنا وما زالوا يتعاونون معنا من أجل كسب المال.

دعوني أوضح للجميع سر مساعي الكيان الصهيوني للتأثير على الشعب والمسؤولين؛ تنبع هذه الجهود من الهزيمة التاريخية لحرب الاثني عشر يومًا، والتغلغل العميق لجنود صاحب الزمان المجهولين في أعمق طبقات الكيان الصهيوني.