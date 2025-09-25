خطة ايرانية لاستقطاب 5 ملايين سائح عراقي بنهاية العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال موقع "شفق نيوز" ان موقع السفر والسياحة العالمي" المتخصص بشؤون السفر والسياحة حول العالم، ذكر أن حملة الترويج الإيرانية ستجري في ثلاث مدن عراقية مهمة هي بغداد والبصرة وكربلاء، وهدفها التركيز على الزوار والتراث الثقافي والترفيه والسياحة الصحية، بما سيدعم التبادل السياحي بين البلدين.



واضاف أن الحملة الإيرانية مدعومة من جمعية مكاتب خدمات السفر الإيرانية ووزارة التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية.



ولفت التقرير إلى أن هذه المبادرة ليس هدفها زيادة عدد الزوار فقط، وإنما أيضاً تنويع أنماط السياحة المروج لها، بما يضمن شمولها لمجموعة أوسع من الاهتمامات تتجاوز مجرد الزيارات الدينية.



وبحسب الخطط الموضوعة، قال التقرير إنه على المدى القريب، ومع حلول النصف الثاني من العام الإيراني 1404 (2025-2026)، فإن الهدف يتمثل في استقطاب 2.5 مليون زائر من العراق، على أن يتزايد هذا الرقم تدريجياً نحو الهدف الطموح المتمثل في خمسة ملايين زائر عراقي في العام التالي.



ومن التقاليد الراسخة بين البلدين كما قال التقرير، تتمثل في سياحة الزيارة التي وصفها بأنها ركن أساسي من أركان السياحة بين إيران والعراق، حيث كانت طهران دائماً وجهة للزوار العراقيين، خصوصاً إلى مدينة مشهد، ومرقد الإمام الرضا (ع) والتي تستقطب ملايين الزوار المسلمين سنوياً.



وقال التقرير إن إيران تعتبر أيضاً موطناً لثروة ثقافية غنية وهو ما سيتم عرضه في الجولة الترويجية، مشيراً إلى أن التاريخ العريق لإيران الممتد لآلاف السنين، أكسبها مجموعة استثنائية من المواقع الأثرية، ومواقع التراث العالمي لليونسكو.



وتابع التقرير أن الجولة الترويجية تمثل فرصة لاكتشاف التنوع الثقافي لإيران، بما في ذلك الحرف اليدوية الشهيرة، والموسيقى التقليدية، والروائع المعمارية القديمة.



وأضاف أنه من المرجح أن تساهم الجهود المبذولة لعرض مواقع إيران المدرجة على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية تراثية، والتي ستجذب شريحة واسعة من الزوار.

