إنتاج 5000 ميغاواط من الطاقة النووية في محطة هرمز الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "ستدخل محطة هرمز الإيرانية للطاقة النووية في محافظة هرمزغان، بطاقة إنتاج 5000 ميغاواط من الطاقة النووية، مرحلة التصميم والتجهيز قريبًا. ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية".

وأضاف اسلامي: "خلال زيارتنا إلى روسيا، واستعراضنا للتعاون الحالي والمواضيع التي تهم البلدين، تمكنا من الاستفادة المثلى من فرصة التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا".

وتابع: "لدينا علاقات جيدة مع روسيا في مناقشة التعاون في بناء محطات الطاقة النووية. وكان من الضروري مراجعة هذه العملية وتعزيزها، واتخاذ خطوة جديدة تماشيًا مع الوثيقة الاستراتيجية للمنظمة الممتدة لعشرين عامًا".

