  1. إيران
  2. العلوم
٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٣:٤٧ م

ایران وروسیا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فی مجال إنشاء محطات نووية

ایران وروسیا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فی مجال إنشاء محطات نووية

تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إنشاء محطات نووية صغيرة الحجم (SMR) في إيران بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والشركة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روس آتوم".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التقى خلال زيارته إلى روسيا، مع ألكسي ليخاتشوف، المدير التنفيذي لشركة "روس آتوم"، حيث جرى التوقيع على مذكرة التفاهم.

يهدف هذا الاتفاق إلى توسيع التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يخدم التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، والتقدم التكنولوجي، وذلك في إطار القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للبلدين.

وبموجب هذه المذكرة، سيتم إبرام عقود بين الجهات المختصة من الطرفين لتصميم وإنشاء محطات قائمة على المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMR).

ومن شأن هذه المفاعلات أن تؤدي دورًا مهمًا في تطوير المعرفة التقنية والتكنولوجيا النووية، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بتصنيع المعدات والمنشآت النووية داخل البلاد. كما أن امتلاك تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) سيوفر قدرة جديدة لتأمين احتياجات الصناعات الكبرى والمساهمة في تحقيق التوازن في شبكة الكهرباء الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن تطوير المحطات النووية القائمة على استخدام المفاعلات المعيارية الصغيرة (Small Modular Reactors) يُعد من القضايا المطروحة بقوة في مجال تطوير الطاقة النووية عالميًا، حيث تعمل العديد من الدول على وضع برامج للوصول إلى هذه التكنولوجيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1963057
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات