ایران وروسیا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فی مجال إنشاء محطات نووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التقى خلال زيارته إلى روسيا، مع ألكسي ليخاتشوف، المدير التنفيذي لشركة "روس آتوم"، حيث جرى التوقيع على مذكرة التفاهم.

يهدف هذا الاتفاق إلى توسيع التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يخدم التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، والتقدم التكنولوجي، وذلك في إطار القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للبلدين.

وبموجب هذه المذكرة، سيتم إبرام عقود بين الجهات المختصة من الطرفين لتصميم وإنشاء محطات قائمة على المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMR).

ومن شأن هذه المفاعلات أن تؤدي دورًا مهمًا في تطوير المعرفة التقنية والتكنولوجيا النووية، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بتصنيع المعدات والمنشآت النووية داخل البلاد. كما أن امتلاك تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) سيوفر قدرة جديدة لتأمين احتياجات الصناعات الكبرى والمساهمة في تحقيق التوازن في شبكة الكهرباء الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن تطوير المحطات النووية القائمة على استخدام المفاعلات المعيارية الصغيرة (Small Modular Reactors) يُعد من القضايا المطروحة بقوة في مجال تطوير الطاقة النووية عالميًا، حيث تعمل العديد من الدول على وضع برامج للوصول إلى هذه التكنولوجيا.

