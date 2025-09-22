إسلامي: إيران وروسيا توقعان وثائق تعاون ثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عند وصوله إلى موسكو، أشار محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو ، والتي أكد فيها أن الطاقة هي أبرز مجالات التعاون بين إيران وروسيا، وأبرزها بناء محطات الطاقة النووية. وقال: في هذا الإطار، يجري العمل على بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطتي بوشهر للطاقة النووية، وقد ساهم التركيز الذي أولاه كبار المسؤولين في البلاد في تسريع وتيرة بناء هذه المشاريع.

وقال: لروسيا نصيبٌ مُحدد في خطة تطوير محطات الطاقة النووية في إيران، وخاصةً خطة الـ 20 ألف ميغاواط، ولدينا اتفاقية ثنائية في هذا الصدد. خلال هذه الرحلة، سنزور المصانع المتعاقدة، ونستعرض أوجه التعاون البحثي والتعليمي مع المؤسسات العلمية والبحثية. آمل أن تُشكّل هذه الرحلة نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى انعقاد أسبوع الذرة العالمي في روسيا، قال إسلامي: "نظرًا لتطور التعاون مع روسيا، نشارك في معرض Atom Expo والفعاليات الجانبية، بما في ذلك توقيع وثائق التعاون الثنائي".

