بزشكيان: مسار تعزيز العلاقات مع أوروبا لم يَسِر كما كنا نتوقع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بزشكيان أوضح أنه كان يسعى دائماً إلى تعزيز الوحدة الوطنية في الداخل الإيراني وتوسيع التعاون مع العالم، مضيفاً: "لكن مسار تقوية العلاقات مع أوروبا لم يَسِر كما كان ينبغي، إلى أن بلغنا مرحلة سعي ثلاث دول أوروبية نحو تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات (سناب باك)".

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده ليست لديها أي نية لصنع سلاح نووي، وبالتالي لا تواجه مشكلة في موضوع الشفافية بهذا الخصوص، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "تجربة نقض الولايات المتحدة والدول الأوروبية لالتزاماتها، وكذلك الهجوم العسكري على إيران في خضم المفاوضات، قد خلقت حالة من انعدام الثقة تجاه الغرب". واستدرك قائلاً: "مع ذلك، نحن نؤمن بأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتبديد هذه المخاوف".

وشدد بزشكيان على أن "تعزيز التعددية وتجنب الأحادية هو أنجع السبل لتطوير وتعميق التفاعلات الدولية"، مضيفاً أن "المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، ينبغي أن تتحمل مسؤولية أكبر في ترسيخ السلم والاستقرار، ولا سيما اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لوقف جرائم الكيان الصهيوني".

من جانبه، أكد الرئيس الفنلندي أن الحوار والتفاهم في إطار الدبلوماسية هو السبيل الوحيد لتجاوز التحديات في البيئة الدولية، قائلاً: "نحن بحاجة إلى تعددية حقيقية، ولا ينبغي السماح بأن تحل التعددية القطبية محل التعددية الشاملة في وقت يتحرر فيه العالم من هيمنة الأحادية".

