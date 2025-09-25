الرئیس الایرانی: لا ننوي صنع السلاح النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بزشكيان التقى مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، خلال زيارته للمدينة، مع رئيسة سويسرا "كارين كيلر سوتر". وأشار في اللقاء إلى الجهود الإنسانية التي عُرفت بها سويسرا، قائلاً: "اليوم في غزة يموت الأطفال والنساء الأبرياء العزّل بسبب نقص الدواء والغذاء؛ وبإمكانكم القيام بدور مؤثر لوقف استمرار الكارثة وجرائم الكيان الصهيوني في غزة".



وأضاف بزشكيان أن إيران، التزاماً بفتوى قائد الثورة الإسلامية، تعتبر تصنيع السلاح النووي أمراً محرماً، موضحاً أن بلاده على استعداد لإخضاع هذا الأمر لعمليات التحقق في إطار القوانين الدولية وحقوقها المشروعة. وأردف: "نحن نرحب بالمفاوضات الدبلوماسية لحل هذه القضية، لكن من الطبيعي أنه إذا فُعّل بند آلية الزناد فلن يكون للحوار أي معنى بعد ذلك".



كما أعلن الرئيس الإيراني عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون وتعزيز مستوى العلاقات مع سويسرا.



من جانبها، أعربت رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر عن تقديرها لمواقف بزشكيان البنّاءة، مؤكدة أن إيران وسويسرا تتشاطران الهدف المشترك المتمثل في إرساء السلام في العالم.



وأضافت سوتر أن بلادها ترحب بأي تفاعل بنّاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتؤمن بقوة بأن الحوار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لمعالجة المشكلات وتعزيز العلاقات.



كما أشارت إلى إدانة سويسرا للهجمات التي يشنها الكيان الإسرائيلي على غزة وإلى مواقف بلادها بشأن إيران وقطر، مؤكدة أن برن تسعى إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.



