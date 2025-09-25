الرئيس الايراني: إذا تم تفعيل آلية الزناد فلن يكون للحوار أي معنى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسعود بزشكيان، التقى بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، في إطار برنامج زيارته إلى نيويورك، برئيس وزراء النرويج "يوناس غار ستوره".

وأكد بزشكيان خلال اللقاء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى مبادئها العقائدية ونهجها السياسي الواضح، لم تسعَ أبدًا ولن تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، واعتبر أن شكوك الدول الغربية تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني ناجمة عن سوء فهم، وجزء منها نتيجة الدعاية المضللة للكيان الصهيوني.

وأضاف الرئيس الإيراني: "إذا جرى تفعيل آلية الزناد (إعادة فرض العقوبات)، فلن يكون للحوار أي معنى. على الدول الغربية أن تُظهر التزامها بتعهداتها، حتى يُكتب للتفاهم وجود ومعنى؛ فالوضع الحالي هو ثمرة تنصل الغرب من التزاماته".

من جانبه، شدد رئيس الوزراء النرويجي على أن إرادة الدول الغربية تقوم على حلّ الإشكالات، وقال: "ينبغي البحث عن حلول للتفاهم وتبديد المخاوف، وعندها يمكن تفادي تفعيل آلية سناب باك".

