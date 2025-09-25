توقيع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين إيران والاتحاد الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، أن إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد وقعا اتفاقية بشأن خارطة طريق التعاون الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات.

وأكد سليبينوف للصحفيين: "لقد تم وضع خارطة طريق للتعاون المشترك لمدة ثلاث سنوات وتوقيعها من قبل الجانبين. هذه الاتفاقية وثيقة شاملة تغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، والأهم من ذلك، ممر الشمال-الجنوب".

وأضاف سليبينوف: "اتفقنا على إنشاء جمارك صديقة للبيئة، والرقمنة، والانتقال إلى النقل الإلكتروني، مما سيخلق فرصًا جديدة للشركات".

وأضاف وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "تُبذل جهود جادة لإزالة عوائق الاستيراد أمام إيران".

بدأ التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران في 15 مايو/أيار من هذا العام.

/انتهى/