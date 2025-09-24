انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الأولى لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دخل اتفاق التجارة الحرة بين إيران والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوراسي حيّز التنفيذ منذ 15 مايو/أيار من العام الجاري، بعد إقراره في برلمانات الدول المتعاقدة، حيث تم تخفيض التعريفات الجمركية على 87% من السلع المتداولة بين الطرفين إلى الصفر.

التقى وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى موسكو لعقد أول لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين بلادنا والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأجرى محادثات مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشنيكوف.

في هذا الاجتماع، وصف وزير التنمية الاقتصادية الروسي عام 2025 بأنه نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو، بفضل أحداث مهمة مثل توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، ومنح إيران صفة مراقب في هذا الاتحاد.

في إشارة إلى نمو التبادل التجاري بين إيران وروسيا بنسبة 35% منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي (في مايو ويونيو 2025) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وصف رشتنيكوف هذه النتائج بأنها ثمرة عزم البلدين على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأعلن التزام روسيا بنص وروح اتفاقية التجارة الحرة الأوراسية مع إيران، معربًا عن أمله في أن تستمر هذه العملية بوتيرة أسرع.

وفي هذا الاجتماع، الذي عُقد بحضور كاظم جلالي، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، أكد وزير صناعة بلادنا أيضًا على دور القطاعين الخاصين في البلدين في تطوير العلاقات التجارية، ودعا إلى إزالة العقبات التي تعيق التجارة، بما في ذلك تسهيل المعاملات المالية وتوحيد المعايير بين البلدين.

وأكد أتابك عزم إيران على استكمال ممر الشمال-الجنوب، وصرح بأن الاستعدادات لبناء خط سكة حديد رشت-أستارا ستكتمل، وستبدأ عمليات التنفيذ في الأشهر المقبلة.

وقّعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية تجارة حرة قبل اشهر في حفل أقيم في سانت بطرسبرغ. وبموجب هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 مايو/أيارـ، بعد تصديق برلمانات الدول المتعاقدة عليها، ألغى الطرفان التعريفات الجمركية بالكامل على حوالي 87% من السلع في تبادلاتهما التجارية.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يضم بيلاروسيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، وأرمينيا. والأعضاء المراقبون النشطون في هذا الاتحاد هم جمهورية إيران الإسلامية، وأوزبكستان، وكوبا. وانضمت إيران إلى الاتحاد كعضو مراقب العام الماضي.

