٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٩ ص

وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني يصل إلى موسكو

وصل وزير الصناعة والمناجم والتجارة إلى موسكو اليوم الثلاثاء بهدف التفاوض مع المسؤولين الروس والمشاركة في أول لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، استقبل السيد محمد أتابك في بداية رحلته بمطار شيريميتيفو الدولي بموسكو.

بالإضافة إلى لقاءاته مع بعض المسؤولين الروس بهدف تطوير التعاون الاقتصادي، تتمثل المهمة الرئيسية لوزير الصناعة والمناجم والتجارة في التفاوض مع مسؤولي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهو اتحاد مقره موسكو.

في السابق، دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية إيران الإسلامية والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهي روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان، حيز التنفيذ منذ 5 مايو 2025، وتم إلغاء التعريفات الجمركية على 87% من السلع في التبادلات بين الأطراف؛ كما تم قبول إيران كعضو مراقب في الاتحاد منذ عام 2024، وشاركت في فعاليات رفيعة المستوى للاتحاد. ووفقًا لإعلان اللجنة الاقتصادية الأوراسية، سيناقش وزير التجارة في الاتحاد، أندريه سليبانوف، مع أتابك، خطوات عملية لإزالة الحواجز التجارية بين الطرفين.

