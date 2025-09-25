اجتماع ايراني روسي أذربيجاني لبحث النقل عبر سكة حديد رشت-أستارا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الطرق والتنمية الحضرية الايرانية، فرزانه صادق، قالت اليوم الخميس: بالإضافة إلى تأثيره المباشر على حركة البضائع والركاب في محافظة جيلان، يلعب خط سكة حديد رشت-أستارا دورًا محوريًا في ربط ممر الشمال بالجنوب، والجزء المتبقي الوحيد هو خط رشت-أستارا بطول 160 كيلومترًا.

وأشارت الوزير إلى انه سيُتيح هذا الخط نقل البضائع من مومباي إلى الخليج الفارسي، وبالسكك الحديدية إلى أذربيجان وروسيا وأوروبا، وسيكون فعالًا أيضًا في ممرات الشرق والغرب.

وأضافت انه في أعقاب تركيز الحكومة الرابعة عشرة والرئيس على استكمال الممرات الدولية، حقق هذا المشروع، الذي حظي باهتمام كبير على مدى العقود الماضية، تقدمًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث تم حتى الآن تأمين حوالي 80 كيلومترًا من هذا الخط وتثبيته، وتم تسليم أكثر من 30 كيلومترًا منه إلى الجانب الروسي.

وأعلنت صادق انه سيعقد في باكو خلال أقل من شهر اجتماع ثلاثي بين إيران وأذربيجان وروسيا، وفي هذا الاجتماع سيتم مناقشة مسألة تأمين الشحن ونقل ملايين الأطنان من البضائع سنويا عبر طريق رشت - أستارا، وتوقيع مذكرات تفاهم مهمة.