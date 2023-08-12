إيران وروسيا تؤكدان على الإسراع في بناء سكة حديد رشت -استارا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه شدد كاظم جالالي خلال لقائه مع ديميتري اوبروف على أهمية الفرع الشرقي من ممر شمال-جنوب من طريق قرغيزستان وتركمانستان إلى جنوب إيران ، مشيرا إلى تأكيد على السلطات الإيرانية لإسراع في تنفيذ هذا المشروع وبناء سكة حديد رشت-آستارا بمشاركة روسيا.

كما أشار ديميتري اوبروف بدوره، إلى إهتمام الحكومة الروسية لتنفيذ ممر شمال-جنوب كأولويته في مجال النقل، وقال: "إن أعمال تصميم هذا المشروع ستبدأ في المستقبل القريب".

وأعرب عن أمله لأن يتم بناء هذا الخط بنهاية هذا العام، أي خلال الأربعة الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، وقعت إيران وروسيا اتفاقا لبناء خط سكة حديد رشت-أستارا لاستكمال ممر السكك الحديدية بين الشمال والجنوب الذي يربط شرق وجنوب آسيا بشمال أوروبا.

وتم توقيع الاتفاق بين مسؤولي البلدين قبل فترة بعد خطاب رئيس الجمهورية في إيراني، السيد إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

الطريق الغربي للممر بين الشمال والجنوب، والذي يضم بلدان روسيا وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان وبعد اكمال الخط السككي البالغ طوله 162 كم بين رشت وأستارا، سيتم ربط جنوب آسيا عبر خط سكة حديد بين سان بطرسبرغ والخليج الفارسي وشمال أوروبا.

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