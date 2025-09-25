لاريجاني: وعود أوروبا الفارغة أجبرت إيران على تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد علي لاريجاني في مقابلة تلفزيونية ضمن نشرة أخبار الساعة 20:30: "خلال المفاوضات النووية، أصرّ الأمريكيون على طرح مسألة القدرات الصاروخية الإيرانية في المفاوضات؛ بينما قالوا أيضًا إنه لا ينبغي أن يكون لإيران مثل هذا الحق فيما يتعلق بالتخصيب، وفي المقابل وعدوا بتزويدنا بمحطة طاقة نووية، وهو ما وصفه بأنه "كلام لا أساس له".

وفي إشارة إلى حادثة آلية الزناد، أو "سناب باك"، قال: "فلسفة هذه الآلية هي أنه إذا لم يفِ أحد الطرفين بالتزاماته، فيمكن للطرف الآخر العودة إلى الوضع السابق. لكن ما حدث في الواقع هو أن الولايات المتحدة انسحبت أولًا من الاتفاق النووي ولم تلتزم بالتزاماتها". بعد ذلك، ورغم وعد الاتحاد الأوروبي بفتح آفاق التعاون عبر إنشاء بنك أو توفير شروط عمل للشركات الأوروبية، إلا أنه لم يتخذ أي خطوات عملية. انتظرت إيران عامًا على أمل أن يفي الأوروبيون بوعودهم، وبعد أن لاحظت عدم اتخاذ أي إجراء، اتخذت خطوات بالمثل.

وأضاف لاريجاني: الآن، وبعد أكثر من عشر سنوات، لم تكتفِ الولايات المتحدة وأوروبا بعدم الوفاء بالتزاماتهما، بل انسحبت واشنطن من الاتفاق، بل نفذت عمليات عسكرية ضد إيران. لذا، السؤال هو: من يتحمل المسؤولية؟

وأكد لاريجاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما رحبت بمبدأ المفاوضات، مؤكدًا أنها "عادلة وواقعية"، مشيرًا إلى أن إيران لن تتخلى أبدًا عن راية الحوار. وفي هذا الصدد، اقترحت روسيا تأجيل تطبيق آلية الزناد لمدة ستة أشهر، ووافقت إيران على هذا الاقتراح. كما قدمت أوروبا خطة مشروطة، منها اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزمت بها إيران، بالإضافة إلى شرط آخر وهو المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة. وهذا يُظهر كيف يُقيّم الأطراف هذه المعادلة.

وأكد الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي في النهاية: أن إيران لا تمانع في إجراء مفاوضات بصيغة مجموعة 5+1، بل وتقبل بوجود الولايات المتحدة في هذا الإطار، إن كان مع دول أخرى.