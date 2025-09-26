  1. إيران
لاريجاني يتوجه إلى لبنان یوم غد

يتوجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان غدًا السبت للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى الشهيدين نصر الله وصفي الدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، سيتوجه إلى لبنان غدًا السبت للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى الشهيدين نصر الله وصفي الدين.

