إيران توقع اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار لبناء 4 محطات طاقة نووية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش المنتدى العالمي للطاقة الذرية ومعرض "أتوم إكسبو 2025"، وبحضور محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية، وكاظم جلالي، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، ومسؤولين من شركة روس اتوم، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركة إيران هرمز للطاقة النووية وشركة REP لبناء أربع محطات طاقة نووية.

وُقّعت اتفاقية تصميم وبناء أربع محطات طاقة نووية متطورة من الجيل الثالث، بسعة حوالي 1255 ميغاواط لكل منها، وبإجمالي 5020 ميغاواط، بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي، من قِبل ممثلي شركة إيران هرمز وممثل شركة REP. سيُنفَّذ هذا المشروع الضخم في محافظة هرمزغان، بمنطقة سيريك (قضاء كوهستك) جنوب شرق إيران، على مساحة 500 هكتار. وقد اكتملت حاليًا دراسات اختيار الموقع، كما أُجريت الدراسات الهندسية والبيئية وبعض أعمال تجهيز الموقع، وهي قيد الإنجاز.

وبموجب هذا العقد، تُلزَم شركة REP ببناء محطات طاقة نووية في إيران، وبناءً عليه، سيدخل موقع محطة هرمز للطاقة النووية في محافظة هرمزغان، بطاقة إنتاج 5000 ميغاواط من الكهرباء النووية، قريبًا مرحلة التصميم والتجهيز. ويُعتبر هذا المشروع خطوةً مهمةً في تحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية.

