تشغیل 650 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد بحضور رئيس الجمهورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حميد رضا عظيمي، نائب رئيس منظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الكهرباء، في برنامج إخباري : اليوم، بحضور الرئيس، سنفتتح محطة طاقة شمسية بقدرة 250 ميغاواط، وسنبدأ أيضًا في تنفيذ 400 ميغاواط أخرى. في المجمل، سيبدأ تنفيذ وتشغيل حوالي 650 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد اليوم.

وأضاف: تنتشر محطات الطاقة الشمسية هذه في 14 محافظة، وبالطبع، تنتشر محطات الطاقة الصغيرة لدينا، التي تخضع لحزم الدعم، في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، تقع محطات الطاقة المتوسطة والكبيرة في 14 محافظة مختلفة.

وأوضح عظيمي فر: تبلغ سعة محطات الطاقة المتجددة لدينا حاليًا حوالي 2300 ميغاواط، معظمها مرتبط بمحطات الطاقة الشمسية، واليوم، تعمل حوالي 238 ميغاواط من محطات الطاقة المتوسطة والكبيرة الحجم.

وأضاف نائب رئيس منظمة الطاقة المتجددة: محطات الطاقة الصغيرة الحجم: تعمل معظم هذه المحطات بالكيلووات وتشمل محطات الطاقة على الأسطح التي يتم تركيبها وتشغيلها في جميع أنحاء البلاد. - محطات الطاقة المتوسطة والكبيرة الحجم: تتمتع هذه المحطات بطاقة أكبر وتعمل على نطاقات أكبر.

وأشار إلى أنه مع افتتاح هذه المحطة، ستصل سعة محطات الطاقة المتجددة لدينا إلى 2550 ميغاواط، وهو رقم كبير. صحيح أننا لم نتخذ إجراءات فعالة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة في السنوات السابقة، ولكن في العام الماضي، تمكنا من زيادة سعة الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف. نأمل أن يستمر هذا التوجه وأن نتمكن من زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في محفظة الطاقة في البلاد.

وأضاف: اليوم، ومع افتتاح وبدء عمليات تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، سترتفع قدرة محطات الطاقة المتجددة في البلاد إلى 2550 ميغاواط. تنتشر هذه المشاريع في 14 محافظة من البلاد وستساعد على تحسين وضع الطاقة المتجددة. نأمل أن يستمر هذا التوجه ويؤدي إلى مزيد من النمو في هذا القطاع.

