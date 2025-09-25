الخارجية الإيرانية: اعلان امريكا عن رغبتها في التفاوض خداع وتناقض صارخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة على موقع X-Net، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، ردًا على اتهامات الرئيس الأمريكي ومزاعمه ضد إيران خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة:

عندما تُشير بإصبع الاتهام ظلمًا إلى طرف آخر، فإنك في الواقع تُشير بثلاثة أصابع أخرى إليك؛ فالاتهامات الظالمة ضد إيران لا تستطیع ان تُغطي أبدًا تواطؤ أمريكا ومشاركتها المباشرة في الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين، والإرهاب المنظم، وعدوان الکیان الإسرائيلي المستمر على مختلف الدول.

إن التفاخر بالهجوم غير القانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، مهما بررتَه - وهو عمل وقح ودنيء - يجعل المسؤولية الدولية للحكومة الأمريكية عن ارتكاب هذا العمل الإجرامي والعدواني أشد وطأة وكشفًا من أي وقت مضى عن الكراهية والعداء العميقين اللذين يكنهما حكام ذلك البلد تجاه "الأمة الإيرانية".

إن ادعاء الولايات المتحدة استعدادها للانخراط في الدبلوماسية ليس إلا خداعًا وتناقضًا صارخًا؛ فلا يُمكن قصف دولة والحديث عن الدبلوماسية في الوقت نفسه الذي تُجري فيه محادثات دبلوماسية.

