بقائي: نتنياهو يردد خطابه الفاشي أمام مقاعد شبه فارغة بالامم المتحدة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي بان رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ردد خطابه الفاشي أمام مقاعد شبه فارغة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي في مدونة على منصة (X): اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما كان نتنياهو، مجرم الحرب المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يردد خطابه الفاشي أمام مقاعد شبه فارغة، كانت صور أطفال إيرانيين أبرياء (استشهدوا في العدوان الصهيوني الاخير على ايران) هي الممثلة لـ "الشعب الإيراني".

واضاف: "هؤلاء الشهود كشفوا الوجه الحقيقي لمجرم يتباهى بجرائمه بلا خجل أمام العالم".

وقال: "في الحقيقة، كيف يُمكن لمجرم حرب مطلوب أن يقف على أرقى منبر في العالم، وينظر في عيون المجتمع الدولي، وينفذ حملته لنشر الأكاذيب والخداع لتبرير الإبادة الجماعية والعدوان وإثارة الحروب؟"

