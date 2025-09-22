بقائي: غزة الاختبار الاصعب لنزاهة الأمم المتحدة

وأفادت وكالة معر للأنباء، انه جاء ذلك في تدوينة نشرها بقائي عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، لدى وصوله الى نيويورك.

واضاف : لو كنا نطمح بوجود منظمة اممية فاعلة ومفيدة، اذن يتعين على أعضائها أن يبادروا فورا وبعزم راسخ إلى وقف هذا التوحش، ومحاكمة ومعاقبة المجرمين.

وتابع المتحدث باسم الخارجية : لقد جئنا إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة؛ لافتا الى، أن شعار الاجتماع هذا العام، "معًا، من أجل عالم أفضل.. أكثر من 80 عاما من أجل السلام، التنمية، وحقوق الإنسان"، يعدّ منعطفا في فترة حساسة.

وكتب بقائي : هذا الاجتماع يعقد في الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، بينما تتعرض خلاله المبادئ والأهداف الأساسية للأمم المتحدة الى تهديدات لم يسبق لها نظير، بفعل النزعات الأحادية العدوانية، والغطرسة، وانتهاك القانون الدولي، ومنح الحصانة على نطاق واسع لأشد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.